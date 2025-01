"Heute ist die Welt des Eiskunstlaufs untröstlich. Unser tiefes und aufrichtiges Beileid gilt den Familien und Freunden all derer, die bei diesem schrecklichen Absturz ihr Leben verloren haben", sagte der Präsident des Eislauf-Weltverbandes ISU, Kim Jae Youl. In Gedenken an die Opfer wurde bei der EM eine Schweigeminute eingelegt.