Oberhof (dpa/th) - Am letzten Tag der Wintersaison haben Besucher bei der Wartung der Eisbahn in Oberhof mit anpacken dürfen. Neben Eismeister und manchem Wintersportprofi halfen die Interessierten am Vormittag mit Schabern, Hobel und anderen Utensilien die 1.354,5 Meter lange Bahn etwa vom Reif zu befreien, wie der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum mitteilte.