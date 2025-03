Sie haben hart trainiert und in den Wettkämpfen abgeliefert, viele Erfolge gefeiert, aber auch Rückschläge verkraften müssen. Jetzt sind die Thüringer Sportler, die bei den Junioren- und U23-Weltmeisterschaften in Italien (Skilanglauf), in den USA (Nordische Kombination und Skisprung) und in Schweden (Biathlon) an den Start gegangen sind, geehrt worden.