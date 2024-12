Nach den Männern sind die Frauen um Topspringerin Katharina Schmid am gleichen Ort im ersten Wettkampf der Two Nights Tour gefordert. Um 16.20 Uhr (ARD und Eurosport) soll das Silvesterspringen beginnen. Der zweite Teil des Events, das eine Art halbe Vierschanzentournee ist, steht dann an Neujahr in Oberstdorf an.