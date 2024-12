Wintersport: Die Duelle der deutschen Skispringer beim Neujahrsspringen

An diesem Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) treten die besten 50 Athleten auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen wie gewohnt in K.o.-Duellen an. Wer springt gegen wen? Ein Überblick (Die Zahl in der Klammer gibt die Platzierung in der Qualifikation an):