Wintersport: Deutscher bei Lawinenunglück in Italien gestorben

Am Sonntag waren in den Dolomiten nahe dem Olympiaaustragungsort Cortina d'Ampezzo eine Italienerin und ein in Norditalien lebender Ecuadorianer bei einem Lawinenunglück getötet und ein weiterer Skitourengänger verletzt worden. Laut Medienberichten bestand wegen Neuschnees und steigender Temperaturen eine erhöhte Lawinengefahr. Auch in anderen Teilen der italienischen Alpen hatte es am Sonntag Lawinenunglücke mit mehreren Verletzten gegeben.