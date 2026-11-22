Lillehammer - Die deutschen Skispringerinnen haben auch zum Abschluss ihres Weltcups im norwegischen Lillehammer nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Selina Freitag belegte als beste Athletin aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin nur den 13. Platz. Die 25-Jährige sprang 124,5 und 126,5 Meter weit. Agnes Reisch belegte beim erneut von den Gastgeberinnen dominierten Wettkampf Rang 15.