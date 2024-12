Wintersport: Bei Wind und Regen: alpine Skisaison in Oberhof eröffnet

Oberhof (dpa/th) - Thüringens erster Skilift ist in Oberhof trotz schwieriger Wetterverhältnisse in Betrieb gegangen. "Wir haben in der vergangenen Woche nachts genügend Kunstschnee produzieren können", sagte der stellvertretende Betriebsleiter vom Oberhofer Snowpark, Marcus König. Die Piste am Fallbachhang sei derzeit in einem guten Zustand und habe eine 40 bis 50 Zentimeter hohe Schneeauflage. Zum Auftakt in die neue Wintersaison haben allerdings nur einige wenige Snowborder und Skifahrer Wind und Nieselregen am Hang getrotzt.