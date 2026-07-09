Klingenthal (dpa/sn) - Nach dem Olympia-Aus für die Nordische Kombination fürchtet der Landrat des Vogtlands, Thomas Hennig (CDU), Auswirkungen auch für Klingenthal mit dem Bundesstützpunkt. "Im Endeffekt hängt dort eine ganze Region vom Sportlichen mit dran", sagte Hennig dem "MDR Sachsenspiegel". Wenn die Sportart nicht mehr olympisch sei, würden Gelder gestrichen und weniger Fördermittel ausgezahlt.