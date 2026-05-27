Die Mannschaftsaufstellung der Wintersport-Asse für den Olympia-Kick am 27. Juni in Erlau nimmt frühzeitig klare Konturen an – und kann sich absolut sehen lassen. Mit Max Langenhan sowie Lokalmatador Christopher Grotheer führen zwei überaus erfolgreiche Kufen-Spezialisten der jüngsten Spiele von Mailand/Cortina das Aufgebot an. Langenhan wurde im Februar in Italien Doppel-Olympiasieger, Grotheer beendete seine glorreiche Karriere mit zwei Bronzemedaillen.