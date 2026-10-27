Die Bedingungen rund um die Hofwiese waren am Sonntagvormittag wahrlich nicht die besten – weder für die ehrenamtlichen Helfer, die sich ab 5.30 Uhr morgens um die Vorbereitungen an der Strecke kümmerten, noch für die jungen Athletinnen und Athleten. Doch es ist Herbst und wenn es etwas gibt, woran man sich im Wintersport gewöhnen muss, dann ist es das Wetter. Und so trotzten 151 Teilnehmer beim Skiroller-Wettkampf dem Regen.