Wintersport: Angebot an Skikursen durch Schneemangel begrenzt

"Die Skihalle ist natürlich ein Vorteil", sagte Maik Nothnagel, Inhaber eines Sportfachhandels in Oberhof. Viele Gäste wollten zwar lieber in der Natur durch verschneite Wälder laufen. "Aber wenn wegen Schneemangel gar nichts geht, wechseln wir eben in die Halle." Das sei zwar für die Kursteilnehmer mit zusätzlichen Kosten für den Halleneintritt verbunden, sie nähmen dies jedoch in Kauf. Vor allem Schulklassen gingen gerne in die Halle, um Langlauf zu lernen, beobachtete er ebenso wie Heike Luck.