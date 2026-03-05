Ein letztes Mal ruft der Berg. Die Wintersportsaison in Steinachs Skiarena geht am Wochenende ins Finale. Nach einer Schließzeit vom 2. bis 6. März öffnet Thüringens größtes alpines Skigebiet noch einmal seine Pforten, so am Sonnabend, 7. März, in der Zeit von 12.30 bis 16.30 Uhr sowie am Sonntag, 8. März, von 9.30 bis 16.30 Uhr. Besucher haben an beiden Tagen übrigens Gelegenheit, sich von echten Könnern auf zwei Brettern Anschauungsunterricht erteilen zu lassen: Am Samstagvormittag findet ein Turnier statt, am Sonntag wird hernach die Thüringer Meisterschaft auf der Wettkampfpiste der Skiarena ausgetragen – Zuschauer sind willkommen, von ihnen wird kein Eintritt erhoben. Ansonsten kostet das Tagesticket am Sonntag überschaubare zehn Euro.