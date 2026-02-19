 
Wintersport Aktuell noch gute Bedingungen für Wintersport in Thüringen

Genug Schnee um mit dem Snowboard, den Skiern oder einem Schlitten unterwegs zu sein - das ist die aktuelle Bilanz im Freistaat. Doch am Wochenende soll es deutlich wärmer werden.

Mehr als 460 Kilometer Loipen locken die Menschen zum Ende der Ferien in die Wintersportgebiete. (Symbolbild) Foto: Michael Reichel/dpa

Suhl (dpa/th) - Zum Ende der Schulferien liegt in mehr als der Hälfte der Wintersportgebiete in Thüringen Schnee. Nach Angaben des Regionalverbunds Thüringer Wald sind derzeit rund 467 Kilometer Loipen für den Langlauf präpariert. Zudem sind sieben Liftanlagen geöffnet, darunter die Skiarena Heubach, der Skipark in Oberhof sowie der Erlebnis- und Aktivpark Silbersattel. Auch 19 Rodelhänge seien einsatzbereit, hieß es weiter. 

Die derzeitige Schneehöhe beträgt bis zu 27 Zentimeter. Die südöstlichen Gebiete im Freistaat leiden laut dem Regionalverbund jedoch unter akutem Schneemangel. Eine Besserung ist nicht in Sicht: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für das Wochenende Regen statt Schnee sowie einen deutlichen Temperaturanstieg auf frühlingshafte 10 bis 13 Grad.