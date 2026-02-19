Wintersport: Aktuell noch gute Bedingungen für Wintersport in Thüringen

Suhl (dpa/th) - Zum Ende der Schulferien liegt in mehr als der Hälfte der Wintersportgebiete in Thüringen Schnee. Nach Angaben des Regionalverbunds Thüringer Wald sind derzeit rund 467 Kilometer Loipen für den Langlauf präpariert. Zudem sind sieben Liftanlagen geöffnet, darunter die Skiarena Heubach, der Skipark in Oberhof sowie der Erlebnis- und Aktivpark Silbersattel. Auch 19 Rodelhänge seien einsatzbereit, hieß es weiter.