Jene Mail, die am 7. Januar „Mit sportlichen Grüßen aus Brotterode-Trusetal“ die Redaktion erreichte, sollte eigentlich nur ein paar Tage liegenbleiben. Bis der Winter wieder kräftig hereinschneien würde, und man die Probleme thematisieren könnte, das Leserpublikum empfänglich sein würde. Denn Pistenlatscher im Schneematsch interessieren bei 10 Grad Plus so viel, wie Geschichten über Wassermangel in Regenzeiten.