Der SV 90 Gräfenroda Sektion Wintersport richtete auf den Sportanlagen am „Kickelhähnchen“ im benachbarten Geschwenda einen Wettbewerb zum Thüringer Nachwuchs Cup aus. Der Inline-Techniksprint richtete sich dabei sowohl an Langläufer wie auch an Biathleten und Sportler der Nordischen Kombination. Bei frühherbstlichen Bedingungen verwandelte sich das Gelände dank vieler fleißiger Helfer in einen anspruchsvollen Parcours. Die jungen Sportler des SV 90 traten dabei gegen zahlreiche Starter aus ganz Thüringen an und zeigten ihr Können auf Rollen. Insgesamt nahmen 135 Sportler in den Altersklassen U10 bis U16 an dem Wettkampf teil.