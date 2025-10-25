In Winterberg sind nun auch die jüngeren Skispringer und Kombinierer der Altersklassen 12/13 in die Saison gestartet. Thüringen schickte 19 Sportlerinnen und Sportler nach Nordrhein-Westfalen zum ersten Deutschen Schülercup (17. bis 19. Oktober), darunter mit Ole Hüllenhagen, Mika Kristalla, Hannes Jahns, Theo Zwerrenz, Hannes Rommel, Hedi Keller und Romy Schneider sieben Sportler des SC Motor Zella-Mehlis. Das Wettkampfwochenende hielt gleich drei Wettkämpfe für sie bereit.