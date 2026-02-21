Häme für Mariah Carey (wenn man sie denn erkannt hat…)

Der erste Viral-Hit dieser Winterspiele ging auf die Kappe von Mariah Carey: Die Popdiva sang auf der Eröffnungsfeier den italienischen Klassiker "Nel blu, dipinto di blu", dabei las sie aber von einem Teleprompter ab, der den Text in Lautschrift angezeigt hatte. Statt "infinito" stand dort etwa "een-fee-nee-toe". Kritiker frotzelten, nur deshalb habe sie so eine langsame Interpretation der Hymne gewählt. Einen anderen kostete Careys Auftritt sogar den Job. Der Sportchef des italienischen Fernsehsenders Rai, Paolo Petrecca, verwechselte die weltberühmte Sängerin mit der in Italien populären Schauspielerin Matilda De Angelis. Die IOC-Präsidentin Kirsty Coventry, die auf der Ehrentribüne neben Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella saß, hielt er für dessen Tochter. Nach herber Kritik reichte der ohnehin umstrittene Petrecca seinen Rücktritt ein, nicht ohne kurz zuvor bei Instagram auf einen Jesus während des letzten Abendmahls zugeschriebenen Satz aus dem Matthäus-Evangelium zu zitieren: "Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten."