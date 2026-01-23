„Die Winterspiele“ heißt ein spaßiger Wettkampf des Radiosenders MDR-Thüringen und der Deutschen Fernsehlotterie. Die LachfALTen, die regelmäßig Tanzveranstaltungen für die reifere Generation veranstalten, beteiligten sich jetzt erfolgreich an der Disziplin Eiswürfel-Weitspucken. Dabei eilte ihnen Bürgermeister Fabian Giesder zur Hilfe, der unglaublich kräftig mitspuckte. Er ließ den Eiswürfel zum großen Staunen des Publikums allein sechs Meter weit fliegen. Es zeigte sich wieder einmal: Politiker sind wahre Mundwerker. Mit dieser phänomenalen Einzelleistung rückte der Mannschaftssieg mit angepeilten Zehn-Gesamt-Metern aller fünf wagemutigen Athleten in greifbare Nähe. Am Ende wurde eine gemeinsame Weite von 19,4 Metern erreicht. Damit holten sich die LachfALTen-Macher, speziell das Team der Ü65-Forever-Young-Disco, die Prämie von 2000 Euro. Mit dem Geld sollen ein neuer spezieller Lautsprecher, ein Subwoofer, sowie ein Musik-Mixer angeschafft werden.