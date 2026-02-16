Winterspiele Wer gewinnt in letzter Olympia-Woche Gold für Deutschland?

Goldchance: Ski Alpin, Slalom, Frauen, Mittwoch, 18. Februar

Deutschland, Nordische Kombination

Auch im Teamsprint der Kombinierer gehören Geiger, Schmid und Rydzek zwei Tage später zu den Medaillenkandidaten. Um die favorisierten Österreicher und Norweger zu schlagen, muss aber alles passen.

Goldchance: Teamsprint, Donnerstag, 19. Februar

Daniela Maier, Ski Freestyle

Die Bronze-Medaillengewinnerin von Peking hat in dieser Weltcup-Saison schon zwei Siege eingefahren. Zuletzt gewann sie in Val di Fassa, dem letzten Rennen vor dem Olympia-Start. An Selbstvertrauen dürfte es nicht mangeln.

Goldchance: Skicross Frauen, Freitag, 20. Februar

Florian Wilmsmann, Ski Freestyle

Ebenfalls mit Rückenwind gehen Florian Wilmsmann und die deutschen Skicrosser in ihren olympischen Wettkampf. Angeführt vom 30-Jährigen gab es bei der Generalprobe in Val di Fassa einen Dreifacherfolg. Bei seinen bisherigen Auftritten bei den Winterspielen 2018 und 2022 lief für Wilmsmann bislang kaum etwas nach Plan. Auch Cornel Renn und Tim Hronek dürfen sich etwas ausrechnen.

Goldchance: Skicross Männer, Samstag, 21. Februar

Laura Nolte und Deborah Levi, Zweierbob

Der Weg zu Gold führt im Zweierbob nur über die Peking-Olympiasiegerinnen. Die 27 Jahre alte Laura Nolte gewann fünf der sieben Weltcup-Rennen. Nur zweimal musste sie der erfahrenen US-Pilotin Kaillie Armbruster Humphries den Vortritt lassen. Doch Noltes Anschieberin Deborah Levi ist eine Startrakete. Beide Freundinnen harmonieren bestens und gelten als haushohe Favoritinnen. "Wir nehmen die Favoritenrolle an, das macht uns nichts. Das sind wir die letzten Jahre schon oft gewesen", sagte Nolte.

Goldchance: Zweierbob Frauen, Samstag, 21. Februar

Lochner, Friedrich und Adam Ammour, jeweils Viererbob

Es wird das knappste Rennen der Olympia-Geschichte erwartet - aus deutscher Sicht. Rekordweltmeister Francesco Friedrich ist längst nicht mehr der Dominator. Mit drei Weltcupsiegen holte sich der Berchtesgadener Lochner die große Kristallkugel. Der Sachse Friedrich gewann zwei Saisonrennen. Doch beim ewigen Duell der beiden Dauerrivalen war zuletzt Adam Ammour der lachende Dritte. Der für Eintracht Frankfurt startende Athlet gewann die letzten beiden Rennen in der Königsklasse und überraschte somit die beiden Routiniers.

Goldchance: Viererbob Männer, Sonntag, 22. Februar