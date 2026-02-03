Winterspiele Wer gewinnt bei Olympia Gold für Deutschland?

Vinzenz Geiger, Nordische Kombination

Vinzenz Geiger ist gerade rechtzeitig für die Winterspiele wieder in Topform. Beim letzten Weltcup-Wochenende vor der Reise nach Italien feierte der Olympiasieger von 2022 in Seefeld einen Sieg und wurde einmal Dritter. Der Oberstdorfer zählt unter den Nordischen Kombinierern vor allem im Langlauf zu den Allerbesten und ist für seinen famosen Schlussspurt bekannt.

Erste Goldchance: Einzel, Mittwoch, 11. Februar

Jacqueline Pfeifer, Skeleton

Mit ihrem Sieg beim Weltcupfinale in Altenberg hat sich die 30-Jährige für Olympia in Stellung gebracht. Die Olympia-Zweite von Pyeongchang 2018 hatte auch das Auftaktrennen auf der neuen Olympia-Bahn gewonnen. "Ich fahre mit einem guten Gefühl zu den Olympischen Winterspielen", sagte die Zweite im Gesamtweltcup. Ihr ohnehin schon schneller Skeleton-Schlitten hat für Olympia ein weiteres Update bekommen.

Erste Goldchance: Einzel, Samstag, 14. Februar

Laura Nolte, Bob

Der Weg zu Gold führt in beiden Disziplinen nur über die 27 Jahre alte Laura Nolte. "Ich nehme die Favoritenrolle an, das macht uns nichts. Das sind wir die letzten Jahre schon oft gewesen", sagte Nolte, die in Peking 2022 Gold mit Deborah Levi holte. Im Sommer hat sie ihre Sprintfähigkeiten gesteigert. Das macht sich auch im Monobob bemerkbar.

Erste Goldchance: Monobob, Montag, 16. Februar

Minerva Hase/Nikita Volodin, Eiskunstlauf

Die Paarläufer sind die große Goldhoffnung des deutschen Eiskunstlauf-Teams. Bei der WM in Boston im vergangenen Jahr wurden sie Zweite und verpassten knapp den Titel. Bei Olympia träumen Hase/Volodin nun vom Gold-Coup. Zuletzt bei der EM in Sheffield musste das Duo mit Rang zwei und wackligen Vorstellungen aber einen Rückschlag einstecken.

Goldchance: Montag, 16. Februar

Francesco Friedrich, Bob

Rekordweltmeister Francesco Friedrich peilt sein drittes Gold-Double in Serie an. Doch sein Ruf als Dominator hat in dieser Olympia-Saison etwas gelitten. Johannes Lochner gewann beide Gesamt-Weltcups und dominierte gerade im Zweierbob mit Anschieber Georg Fleischhauer. Zuletzt gewann zweimal Adam Ammour und war der lachende Dritte.

Erste Goldchance: Zweierbob, Dienstag, 17. Februar