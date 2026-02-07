Winterspiele Rodler Loch patzt nach Startrekord - Langenhan stark

Cortina d'Ampezzo - Goldfavorit Felix Loch hat bei den olympischen Rodel-Rennen einen Fehlstart hingelegt. Nach einem Startrekord von 3,497 Sekunden berührte der 36-Jährige aus Berchtesgaden oben eine Bande und verlor somit viel Geschwindigkeit. So schüttelte der Weltcup-Gesamtführende im Ziel des ersten von vier Läufen in Cortina d'Ampezzo nur den Kopf. Hatte er doch schon 0,494 Sekunden Rückstand auf Platz eins.