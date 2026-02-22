Olympische Winterspiele Athleten nehmen bei Schlussfeier in Verona Olympia-Abschied

Neuer Schwung durch deutsche Olympia-Bewerbung?

Manche hoffen nun darauf, dass eine mögliche deutsche Bewerbung für die Sommerspiele 2036 oder 2040 neuen Schwung bringt. Dabei könnte es passieren, dass Deutschland in Konkurrenz zum jetzt so zufriedenen Gastgeber Italien gerät: Dort wird intensiv erwogen, mit der Hauptstadt Rom ins Rennen zu gehen, die 1960 schon einmal Austragungsort war.

Mit dem Ende der Winterspiele erlischt dann auch die olympische Flamme. Für die Spiele hatte es nicht nur Applaus gegeben. Am Sonntag demonstrierten mehrere Hundert Menschen in Verona gegen die Spiele. Kritik richtet sich unter anderem dagegen, dass trotz anderslautender Pläne Sportstätten wie der Eiskanal in Cortina völlig neu gebaut oder enorm ausgebaut wurden wie das Biathlon-Stadion in Antholz in Südtirol. Die Veranstalter hatten ursprünglich versprochen, für die "nachhaltigsten Spiele aller Zeiten" zu sorgen. Ob dies gelang, wird man erst später wissen.