Antholz - Franziska Preuß geht das letzte Biathlonrennen ihrer Karriere ohne den Druck an, doch noch ihre erste olympische Einzel-Medaille gewinnen zu müssen. "Mein Hauptziel ist, noch mal die Freude zu spüren und den Grund, warum ich mich damals entschieden habe, Biathlon zu machen", sagte die 31-Jährige dem ZDF: "Weil es einfach ein cooler Sport ist. Ich hoffe, dass ich das fühle und alles andere komplett ausklammern kann." Um ein besonders gutes Ergebnis geht es der Bayerin dabei nur bedingt. "Was auch immer dann kommt, ich bin völlig fein damit", sagte die Verfolgungs-Weltmeisterin.