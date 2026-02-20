Ein untrennbares Duo wird zu Deutschlands Rekord-Olympioniken

Als die Team-Staffel der deutschen Rodler zu Gold fuhr, schrieb sich ein Duo in die Rekordbücher: Tobias Wendl und Tobias Arlt krönten sich in Cortina d'Ampezzo mit dem siebten gemeinsamen Olympiasieg seit 2014 zu Deutschlands erfolgreichsten Winter-Olympioniken. "Wir genießen jetzt den Moment. Das ist der krönende Abschluss", sagte Arlt nach seinem wohl letzten Olympia-Rennen. Die eindrucksvolle Gesamtbilanz des Duos: siebenmal Gold, einmal Bronze.

Ein italienisches Märchen: Das Doppel-Gold von Federica Brignone

Nach dem Sturz bei den italienischen Meisterschaften am 3. April 2025 war für Federica Brignone eigentlich alles verloren. Die Diagnose lautete: mehrfache Fraktur des Schienbeinplateaus und des Wadenbeinkopfes sowie ein Kreuzbandriss. Viele glaubten an ein Karriereende, aber Brignone wollte es zumindest versuchen, bei den Winterspielen im eigenen Land dabei zu sein. 315 Tage nach dem Sturz stand sie in Cortina d'Ampezzo im Zielraum - mit einer Goldmedaille um den Hals. "Nur schon hier zu sein, ist ein Wunder. Aber Olympiasiegerin? Damit hätte ich nie gerechnet", sagte die 35-Jährige nach dem Gold im Super-G überglücklich. Wenige Tage später feierte die Kämpferin mit dem Tiger-Helm auch Gold im Riesenslalom - und Italien ein Olympia-Märchen.