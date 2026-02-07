"Kurier": "Eröffnung der Olympischen Winterspiele: Eine Show als Tribut an Italien und mit vielen Superstars."

"oe24": "Spektakel in Mailand: 25. Olympische Winterspiele offiziell eröffnet. Das erste Highlight der Show war Mariah Carey, die im besten Italienisch den Klassiker "Volare Nel blu, dipinto di blu" zum Besten gab."

"Der Standard": "Die XXV. Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina sind eröffnet. Es war ein Spektakel zwischen Musik, Tanz und großen Gesten."

Schweiz

"Blick": "Star-Aufmarsch bei Eröffnungsfeier – und viel Applaus für die Schweiz. Ein Norovirus-Fall bei der Eishockey-Nati, ein grosser Auftritt von Star-Sängerin Mariah Carey und viel Applaus für die Schweizer Delegation."

"Tages-Anzeiger": "Die Schweizer Delegation allerdings war dezimiert. Wegen eines positiven Norovirus-Tests musste das Eishockey-Nationalteam zu Hause bleiben. Die betroffene Athletin sei allerdings isoliert gewesen vom Team, das am Nachmittag im Penaltyschiessen noch Tschechien bezwang. Ansonsten blieben grosse Zwischenfälle aus, allerdings spielten geopolitische Ereignisse eine Rolle: Es gab grossen Applaus für die Ukraine, hingegen Buhrufe für Israel und den amerikanischen Vizepräsidenten J. D. Vance, der im San Siro zugegen war und beim Einlauf der US-Delegation eingeblendet wurde."

"20 Minuten": "Olympia hat begonnen: Trump-Vize wird im Stadion ausgebuht."

Niederlande

"Allgemeen Dagblad": "Die Eröffnungsfeier war farbenfroh und musikalisch. Im Mailänder San-Siro-Stadion begann der Abend mit Tanz und Theater, darunter eine Hommage an die italienische Geschichte. Unter anderem traten Mariah Carey und Laura Pausini auf, die während des Hissens der italienischen Flagge die italienische Nationalhymne sang."

"De Telegraaf": "Die niederländische Nationalmannschaft begrüßt TeamNL bei der Eröffnung der Olympischen Spiele mit Begeisterung, während der amerikanische Vizepräsident Vance in San Siro ausgebuht wird. Im voll besetzten San-Siro-Stadion in Mailand erschien Diva Mariah Carey in einem eleganten weißen Kleid und passender, flatternder Federboa. Der amerikanische Superstar sollte der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele einen Höhepunkt verleihen, doch laut vieler Zuschauer war es ein Fiasko."

"De Volkskrant": "Das Mailänder San-Siro-Stadion war am Freitagabend zwar nicht komplett ausverkauft, doch mit 67.000 Zuschauern auf über 70.000 Plätzen zog die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele dennoch zahlreiche Besucher an. Unter den wachsamen Augen zahlreicher Würdenträger, darunter US-Vizepräsident JD Vance und König Willem-Alexander, wurden die Spiele mit einem Abend voller Tanz, Musik und Feuerwerk eröffnet."

Norwegen

"Aftenposten": "Als das Publikum erkannte, wer es war, brach Jubel aus. Der amerikanische Popstar Mariah Carey sang sich in die Herzen des San Siro, jenes gewaltigen Fußballstadions, dessen Tribünen steil in den Boden abfallen. Für die Amerikaner auf den VIP-Rängen sah es deutlich schlimmer aus. Diesmal wurde das olympische Chaos nicht von autokratischen Präsidenten aus Russland und China oder Scheichs von der Arabischen Halbinsel verursacht. Es war US-Vizepräsident J.D. Vance, der vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele für Schlagzeilen und Empörung sorgte."