Hoffnung auf "goldene Eisbahn"

Besonders große Hoffnungen ruhen wie gewohnt auf den Bob- und Rodelstars. "Wir gehen davon aus, dass wir in Cortina die eine oder andere Medaille gewinnen und die Eisbahn für uns eine goldene Eisbahn werden könnte", sagte Tabor. Auch in der Nordischen Kombination gehören die Deutschen zu den Favoriten. Zudem hoffe er auf die eine oder andere Überraschung, meinte der 54-Jährige. Er verwies auf das grandiose Comeback von Top-Snowboarderin Ramona Hofmeister, die sich nach monatelanger Verletzungspause zuletzt mit gleich zwei Weltcup-Siegen im Parallel-Riesenslalom zurückgemeldet hat.