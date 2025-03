Für 2030 gilt: Ganz oder gar nicht

"Wir waren alle so schockiert. Wir sind im 21. Jahrhundert, eigentlich sollte Gleichberechtigung gar kein Thema mehr sein, über das man diskutieren muss. Deshalb macht mich diese Entscheidung so sauer", sagte Nathalie Armbruster, die mit 19 Jahren das deutsche Gesicht der Kombiniererinnen ist, im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Armbruster macht in diesem Jahr ihren Schulabschluss. Doch wichtiger als ein 1er-Abitur ist der WM-Silbergewinnerin die Zulassung für die Winterspiele, wie sie ohne Zögern antwortet.