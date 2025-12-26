Sie kamen aus der Tiefe“. Schon seltsam. „Aus Schatten, Rauch und Stein“. Auch nicht alltäglich. „Sie reisen mit der wilden Jagd im Sturm der alten Macht.“ Jetzt kommt Licht ins Dunkle. Und genau darum geht es. Die Finsternis brachte die Menschen einst auf Gedanken, die man heute zwar gut nachvollziehen kann, die viele aber als Hokuspokus abtun. Die Rede ist von den Raunächten. Die erste ist die Thomasnacht – die Nacht der Wintersonnenwende. „Manch einer übersieht sie“, sagt Susanne Koch.