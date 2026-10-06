Wintersemester 2026/27 Bayerns Hochschulen freuen sich über großen Zulauf

München (dpa/lby) - Jeder 33. Mensch in Bayern studiert derzeit an einer Hochschule im Freistaat. Zum Start des Wintersemesters 2026/2027 sind mehr als 403.000 Studierende an einer bayerischen Hochschule eingeschrieben - das ist die zweithöchste Zahl, die jemals im Freistaat registriert wurde, wie Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts in München mitteilte. "Das ist nicht irgendeine Zahl aus der Hochschulstatistik - das ist Bayerns größtes Zukunftsversprechen", sagte er.