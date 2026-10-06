Wintersemester 2026/27 Bayerns Hochschulen freuen sich über großen Zulauf

Milliarden-Investitionen in moderne Hochschulen

Im Rahmen einer milliardenschweren Sanierungsoffensive, die im Juli 2026 auf den Weg gebracht wurde, soll auch im Wintersemester in die Infrastruktur für Forschung und Lehre investiert werden. An der Universität Bayreuth soll etwa das neue "Institute for Entrepreneurship & Innovation" entstehen, am TUM Campus Ottobrunn-Taufkirchen soll der zweite Bauabschnitt des Interimsgebäudes fertiggestellt werden und am Flughafen München soll die TUM im Oktober 2026 mit dem "RoboGym" einen neuen Standort in Betrieb nehmen.