Prag - Nach einem plötzlichen Wintereinbruch ist es in Tschechien zu Verkehrsbehinderungen und Hunderten Unfällen gekommen. Die Feuerwehren rückten am Donnerstag und Freitag zu mehr als 600 Einsätzen wie Verkehrsunfällen, umgestürzten Bäumen und steckengebliebenen Lastwagen aus. Eine Sprecherin appellierte an die Fahrer, mit erhöhter Vorsicht zu fahren und ihre Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen anzupassen.