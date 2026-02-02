Winterliche Gefahr Der weiße Tod - Lawinen drohen auch bei wenig Schnee

Wettlauf mit der Zeit

Wird jemand verschüttet, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Nur sehr kurz sind die Überlebenschancen gut. Schon nach zehn Minuten droht Ersticken. Hier zähle Eigenverantwortung der Begleiter als Erste vor Ort, sagt der Sprecher der Bergwacht Bayern, Roland Ampenberger. An der Zugspitze konnten vor drei Jahren zwei Männer ihren 1,5 Meter tief verschütteten Freund orten und ausgraben - bevor die Bergwacht eintraf, berichtet Ampenberger über die "vorbildliche Rettungsaktion". Dazu gehöre Übung im Umgang mit der Notfallausrüstung, zu der neben dem Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) auch Schaufel und Sonde zählen.

Apps, KI, Algorythmen

Auch im Winter muss die Bergwacht immer wieder Wanderer retten, die Apps oder Social Media-Hypes folgen und die winterlichen Berge unterschätzen. "Der Winter am Display ist weder kalt noch nass und eisig", sagt Ampenberger. Skitourengeher seien sich dessen aber meist bewusst.

Tools bieten neue Möglichkeiten bei der Tourenplanung. Etwa die Plattform Skitourenguru wertet Daten der Lawinenwarndienste und Geländedaten für rund 13.000 Routen alpenweit über einen Algorithmus aus. "Der Algorithmus wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz trainiert aus Unfalldaten und Nicht-Unfalldaten", sagt Günter Schmudlach, der Entwickler und Betreiber der Plattform. "Sie hilft bei der Auswahl und Planung einer Skitour. Die finale Einzelhangbeurteilung ist in der Verantwortung jedes Einzelnen." Auch bei der Lawineneinschätzung würden zunehmend automatisierte Modelle eingesetzt.

Die KI könne allerdings das von Experten gegrabene Schneeprofil nicht ersetzen, sagt Feistl. "Die Daten müssen da sein. Das wird auch künftig Handarbeit bleiben."