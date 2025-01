Winterklausur: SPD fordert eine Milliarde Euro für Bayerns Autoindustrie

München (dpa/lby) - Zur Unterstützung der heimischen Autoindustrie und zum Erhalt der Arbeitsplätze im Fahrzeugbau fordert die SPD im bayerischen Landtag einen eine Milliarde Euro schweren Förder-Turbo aus Landesgeldern. "Wenn wir den Wohlstand in Bayern erhalten wollen, müssen wir jetzt eine gute Zukunftsperspektive für den Automobilbau in Bayern schaffen", heißt es in einem Positionspapier, welches die Abgeordneten auf ihrer Klausur beschließen wollen. Der Entwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur in München vor.