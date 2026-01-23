Winterklausur Grüne fordern null Prozent Mehrwertsteuer für Bio-Essen

Ruf nach mehr Transparenz bei Preisen von Lebensmittel

Hinsichtlich der Preise für Lebensmittel sehen die Grünen ebenfalls Handlungsbedarf. Es brauche mehr Transparenz und eine Preisvergleichs-App, mit der Verbraucher direkt erkennen könnten, was sie für ihr Geld bekommen. "Damit machen wir dann die Erzeugerpreise und die fairen Margen auch sichtbar", sagte Schulze. Andere Länder seien hier schon viel weiter als Deutschland. Dies gelte auch für das Erkennen von Mogelpackungen, wo sich zwar nicht die Verpackungsgröße, wohl aber der Inhalt bei gleichem Verkaufspreis ändern würden. "In Frankreich und in Österreich wird das schon längst gemacht. Das braucht es auch für Deutschland und für Bayern."