Winterklausur Grüne fordern null Prozent Mehrwertsteuer für Bio-Essen

München (dpa/lby) - Biolebensmittel sollten nach dem Willen der bayerischen Grünen in Deutschland von der Mehrwertsteuer befreit werden. "Wer nachhaltig einkauft, muss vom Staat unterstützt werden und deswegen ganz klar null Prozent Mehrwertsteuer auf Biolebensmittel", sagte die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Katharina Schulze, zum Abschluss der Winterklausur der bayerischen Landtagsabgeordneten. Dadurch würden die Menschen im Land direkt finanziell entlastet und steige die Nachfrage nach gesunden bayerischen Produkten. In Deutschland gilt für alle Lebensmittel der ermäßigte Umsatzsteuersatz von sieben Prozent.