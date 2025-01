"Wer anschafft, zahlt"

Konkret bedeute dies, dass die Kommunen auch die finanzielle Ausstattung brauchten, um die an sie übertragenen Aufgaben von Bundes- und Landesseite auch stemmen zu können, so Streibl. Insbesondere der Bund müsse sich finanziell mehr beteiligen und "die Zeche zahlen", wenn er etwa in der Sozialgesetzgebung Gesetze beschließe, "die eins zu eins in den Kommunen aufschlagen". Es müsse generell das Motto gelten, "wer anschafft, zahlt".