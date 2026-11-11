Winterkapriolen Droht Deutschland ein eisiger Winter?

Entscheidend ist laut Tuschy, ob die Störung des Polarwirbels in die Troposphäre durchschlägt oder nicht, also in die untere Atmosphäre, in der sich das Wetter abspielt. Das könne in ein bis drei Wochen geschehen, müsse aber nicht eintreten. "Es ist alles ziemlich spannend aktuell", meint Tuschy. "Wir haben ja eben nicht nur diese Störung in der Stratosphäre, sondern auch ein El-Niño-Ereignis, das sich auf historischen Pfaden bewegt, noch nicht ganz, aber alsbald." Welches Hintergrundsignal dominiere, sei noch unklar.

"Und das, was ich jetzt eben erwähnt habe, mit El Niño oder mit der Stratosphäre, das ist im Grunde immer so das i-Tüpfelchen auf dem Ist-Zustand, da bei uns andere Zirkulationsmuster dominieren wie die Nordatlantische Oszillation", betont Tuschy. "Haben wir schwache Westwinde über dem Atlantik und dann zufälligerweise genau in dem Moment eben auch so eine Störung aus der Stratosphäre, dann kann es eben auch wirklich mal kalt werden."

Die saisonalen Prognosen der Computermodelle tendieren laut Tuschy derzeit zu einem milden Winter. "Grundsätzlich sind die saisonalen Vorhersagen eher auf mild getrimmt." Allerdings zeigten sie eine allmähliche Abkühlung Richtung Skandinavien in der zweiten Winterhälfte. "Dann ist eben die Möglichkeit gegeben, dass diese Kaltluft zum Beispiel auch Richtung Mitteleuropa vorankommen könnte."