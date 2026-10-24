Wenn die dunklen Monate Einzug halten und warmes Licht eine romantische Atmosphäre schafft, bekommt das Ja-Wort einen ganz besonderen Zauber. Genau diesen möchte das Standesamt Wasungen künftig mit einem neuen Angebot einfangen. Standesbeamtin Carmen Landgraf und ihre Kolleginnen planen extravagante Trauungen im Schloss Sinnershausen. Kerzen, Fackeln und Feuertonnen sollen für eine märchenhafte Stimmung sorgen und den Hochzeitstag zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.