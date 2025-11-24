Joachim Fleischmann hat sich am vergangenen Freitag bei der Redaktion gemeldet. In der E-Mail, adressiert an die Sonneberger Lokalredaktion, erhebt er schwere Vorwürfe gegen den Tierhalter Schmiedefelder Alm.
Ein Bewohner aus Neuenbau (Föritztal) erhebt schwere Vorwürfe gegen den Tierhalter Schmiedefelder Alm. Dieser hält dagegen und erklärt, dass Rinder kälteresistent sind.
