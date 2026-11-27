Heißer Sommer, Kaltstart in den Winter

Gerade nach dem vergangenen heißen Sommer gab es vielerorts Sorge, wie sich die Temperaturen zum Winter entwickeln. Immerhin: zum Saisonstart spielt das Wetter mit. Gleich am Samstag können damit unter anderem im oberbayerischen Alpen-Plus-Gebiet Spitzingsee die ersten Lifte fahren, ebenso im schwäbischen Gebiet Grasgehren, das damit den Start um eine Woche vorzieht.

Am Sonntag starten die Lifte am Söllereck, wie die Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen mitteilten. In der nächsten Woche (4. Dezember) folgen unter anderem Fellhorn- und Kanzelwandbahn bei Oberstdorf. Weitere Gebiete folgen, darunter das Sudelfeld und das Brauneck.

Schneekanonen

Fast überall wird künstlich beschneit. Am Skiliftkarussell Winterberg hat man dafür technisch aufgerüstet: Einige Pisten werden mit sogenannten Allwetterschneeerzeugern beschneit. Damit lässt sich Schnee auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt herstellen.

Für normale Schneekanonen braucht es zumindest leichte Minusgrade. Derzeit seien die Bedingungen mit frostiger Kälte und trockener Luft nahezu ideal für die Schneeproduktion, hieß es im Sauerland.

An der Zugspitze setzt man traditionell ausschließlich auf natürlichen Schnee. Zum Präparieren der ersten Pisten nutzt die Zugspitzbahn allerdings alten Schnee: Zum Saisonende wird er in Mulden und an schattigen Stellen in Depots zusammengeschoben, in der Hoffnung, dass ein Teil den Sommer überdauert. Das hat auch dieses Jahr geklappt - obwohl es, so ein Sprecher der Zugspitzbahn, weniger war als nach kühleren Sommern.