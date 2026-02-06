Winterfreuden: Weitere Skilifte in Thüringen öffnen

Suhl (dpa/th) - Im Thüringer Wald öffnen pünktlich vor einem neuerlichen Skiwochenende weitere Skilifte. Für die Lifte am Großen Inselsberg und am Roten Hoor in Altenfeld ist es der Saisonstart, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Bereits seit längerem können sich Wintersportler Alpinski und Snowboards zudem in der Skiarena Silbersattel Steinach, dem Snowpark Oberhof, der Skiarea Heubach bei Masserberg, der Winterwelt in Schmiedefeld sowie an Liften in Oberweißbach, Ernstthal und Brotterode-Trusetal anschnallen.