Im Skigebiet Garmisch-Classic steigt der Preis für eine Tageskarte auf 72 Euro an der Kasse und auf 69 Euro online vorab. Die höheren Kosten werden unter anderem mit gestiegenen Energie- sowie Personalkosten begründet. "Unser größter Preistreiber ist die Energie", sagt Sprecher Schanda.

Vor allem an der Zugspitze lohnt sich der Vorabkauf. Denn wenn das Tageslimit von rund 4.500 Gästen erreicht ist, gibt es keine Tickets mehr, wie Schanda erläutert.

Im Skigebietsverbund Alpen Plus mit Brauneck, Sudelfeld und Spitzingsee kostet eine Tageskarte für Erwachsene an der Kasse zwischen 53 und 55 Euro, etwa zwei Euro mehr als im Vorjahr. Auch die OK Bergbahnen im Allgäu heben die Preise an: Das Tagesticket für das Gesamtskigebiet kostet 72,90 Euro, das sind gut vier Euro mehr als im Vorjahr. Im Gebiet Winterberg im Sauerland kostet das Tagesticket 53 Euro. Es ist damit einen Euro teurer als im Vorjahr.

Schnee gebunkert

Fast überall wird künstlich beschneit - sonst wäre eine einigermaßen verlässliche Skisaison, so hört man immer wieder, nicht mehr machbar.

An der 2.962 Meter hohen Zugspitze ist das anders: Dort setzt man ausschließlich auf natürlichen Schnee. Aber mit einem Trick: Zum Ende der Saison legt die Bayerische Zugspitzbahn Schneedepots an. Pistenraupen schieben den Schnee in Mulden und an schattigen Stellen zusammen - in der Hoffnung, dass möglichst viel davon den Sommer übersteht und zum Saisonstart zum Präparieren der Pisten genutzt werden kann.

Der diesjährige heiße Sommer hat allerdings diesen Schneereserven zugesetzt. "Es ist weniger als die Hälfte von den Depots übrig", sagt Schanda. In kühleren Jahren seien es teils auch zwei Drittel.

Die Saison soll je nach Gebiet bis zu den Osterferien gehen - an der Zugspitze und am Nebelhorn bei Oberstdorf sogar bis zum 2. Mai.