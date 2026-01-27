Teisnach (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 85 bei Teisnach (Landkreis Regen) sind zwölf Menschen verletzt worden. Mehrere Fahrzeuge seien bei Schnee und Glätte von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Acht Menschen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, ein Opfer wurde mit mittelschweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Schaden liegt laut Polizei im unteren sechsstelligen Bereich, die Bundesstraße blieb für mehrere Stunden gesperrt.