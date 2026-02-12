Winterferien starten: Halbzeit-Noten für rund 203.000 Schülerinnen und Schüler

Erfurt (dpa/th) - Kleine Ferien mit großem Zwischenstand: 203.552 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen in Thüringen bekommen am Freitag ihre Halbjahres-Zeugnisse. "Zeugnisse sind Momentaufnahmen: Sie zeigen Erfolge, machen Entwicklungsmöglichkeiten sichtbar und sollen ermutigen, den eigenen Weg mit Zuversicht weiterzugehen", sagte Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) in einer Mitteilung.