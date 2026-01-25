In Kürze beginnen die Thüringer Winterferien – in dieser Zeit sind in der Kunststation Oepfershausen einige tolle Angebote vorbereitet.
Winterferien in Oepfershausen Neues aus Gel, Faden und Büchern
Redaktion 25.01.2026 - 16:00 Uhr
Wohin in den Thüringer Winterferien? Die Kunststation in Oepfershausen hat dazu einige Angebote vorbereitet. Und: Es können auch noch einige Semesterkurse belegt werden.
