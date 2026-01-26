Kurz nach 2 Uhr ging über einen E-Call, das automatische Notrufsystem eines Autos, bei der Leitstelle des Wartburgkreises eine Unfall-Meldung ein. Deren Mitarbeiter alarmierten daraufhin die Freiwilligen Feuerwehren von Barchfeld und Immelborn, berichtete Jan Kaiser, Gemeindebrandmeister von Barchfeld-Immelborn, am Montag. „Die Einsatzstelle war zunächst unklar, weshalb wir in verschiedene Richtungen ausgerückt sind.“