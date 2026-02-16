Wintereinbruch: Schneeglätte sorgt für Blechschäden und Stillstand

Der winterliche Montagmorgen hielt die Beamten der Polizeiinspektion Neustadt bereits in den frühen Morgenstunden in Atem.
Glatte Straßen führten am Montagmorgen in Neustadt bei Coburg zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen. Eine junge Fahrerin landete im Graben.
Der winterliche Montagmorgen hielt die Beamten der Polizeiinspektion Neustadt bereits in den frühen Morgenstunden in Atem.
Nach der Werbung weiterlesen
Innerhalb weniger Stunden kam es im Stadtgebiet aufgrund von Schneeglätte zu mehreren Zwischenfällen, die glücklicherweise glimpflich für die Beteiligten ausgingen.
Den Auftakt machte eine 19-jährige Suzuki-Fahrerin im Stadtteil Meilschnitz. Gegen 5.20 Uhr verlor sie auf der spiegelglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und rutschte in den Straßengraben.
Wenig später, gegen 6.30 Uhr, krachte es in der Austraße. Hier reichte der Bremsweg nicht mehr aus: Ein Kia-Fahrer rutschte auf einen vorausfahrenden BMW. Auch bei dieser Kollision blieb es bei Blechschäden, diese fielen mit geschätzten 15.000 Euro jedoch deutlich höher aus.
Bereits gegen 5.45 Uhr sorgte die Witterung für Stillstand in der Bergstraße. Eine Autofahrerin blieb an der dortigen Steigung hängen.
Da das Fahrzeug unkontrolliert gegen geparkte Autos zu rutschen drohte, musste die Polizei die Stelle absichern. Erst nachdem der Winterdienst die Fahrbahn geräumt und gestreut hatte, konnte die Frau ihre Fahrt sicher fortsetzen.