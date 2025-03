Schwerpunkt Schmalkalden-Meiningen

Besonders im Landkreis Schmalkalden-Meiningen habe es viele kleinere Unfälle und Behinderungen gegeben. Teils hingen Lkw an steilen Bergen fest oder landeten im Graben. Bei einem Unfall in Kaltenwestheim sei ein Beteiligter mit Sommerreifen unterwegs gewesen. In Oberschönau sei ein Autofahrer ins Schleudern geraten und in den Gegenverkehr gekracht.