Am 21. März hatte der Steinheider Kirmes- und Heimatverein den Markt mit einem österlichen Ensemble geschmückt, am Montagmorgen setzte der Winter dem Ganzen die Krone auf. Doch nicht nur die Stroh-Hasen erwischte es kalt, auch eine ganze Reihe von Autofahrern bekamen es mit schneeglatten Straßenverhältnissen zu tun. Unfälle meldete die Polizei für den Vormittag aus Steinheid, Lauscha und Neuhaus am Rennweg. In der Glasbläserstadt kam eine Fahrerin ins Rutschen und setzte ihr Fahrzeug gegen eine Stromkasten, bei Neuhaus am Rennweg war ein Mann zu schnell unterwegs und landete in der Leitplanke.