Rosenheim (dpa/lby) - Auf einem Pausenhof in Rosenheim soll ein Mann bei beginnendem Schneefall mit seinem Auto gedriftet sein und dabei Schüler gefährdet haben. Bereits zuvor sei er auf einer Straße in der Innenstadt auf- und abgefahren und habe beim Wenden sogenannte Schleuderübungen vollzogen, teilte die Polizei mit. Dabei soll der Mann nach Zeugenberichten auch andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger gefährdet haben.