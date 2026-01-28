Jena - Wegen des aktuellen Winterwetters ist das Bundesliga-Spiel der Fußballerinnen zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Meister Bayern München abgesagt worden. Die für Freitagabend angesetzte Partie fällt aus, weil der Rasen im Ernst-Abbe-Sportfeld schneebedeckt und zugefroren ist. Nach Angaben von Jena verheißen die Wetterprognosen der nächsten Tage keine Aussicht auf Besserung. Die Partie wird am 11. Februar nachgeholt.
Wintereinbruch in Thüringen Schnee und Eis: Frauen-Spiel Jena gegen Bayern abgesagt
dpa 28.01.2026 - 17:06 Uhr