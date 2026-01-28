Jena - Wegen des aktuellen Winterwetters ist das Bundesliga-Spiel der Fußballerinnen zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Meister Bayern München abgesagt worden. Die für Freitagabend angesetzte Partie fällt aus, weil der Rasen im Ernst-Abbe-Sportfeld schneebedeckt und zugefroren ist. Nach Angaben von Jena verheißen die Wetterprognosen der nächsten Tage keine Aussicht auf Besserung. Die Partie wird am 11. Februar nachgeholt.